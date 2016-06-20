У Раді ЄС розповіли, коли розглянуть продовження санкцій проти Росії
Комітет Постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) планує у вівторок, 21 червня, розглянути питання продовження секторальних санкцій проти Росії у зв'язку з її діями в Україні.
Про це сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.
"Планується на завтра", - констатували в Раді ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
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Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.
31 липня дія санкцій ЄС проти Росії завершується. Передбачається, що Євросоюз ухвалить рішення про продовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту і експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом та озброєннями.