У Раді ЄС розповіли, коли розглянуть продовження санкцій проти Росії

Про це сьогодні у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.

"Планується на завтра", - констатували в Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

31 липня дія санкцій ЄС проти Росії завершується. Передбачається, що Євросоюз ухвалить рішення про продовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту і експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом та озброєннями.