ЄС ще мінімум на півроку продовжить санкції проти Росії - голова Комітету Європарламенту у закордонних справах

Про це Брок сказав в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung, передає Deutsche Welle.

Німецький євродепутат зазначив, що подовження санкцій ще на шість місяців є "поза питанням".

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Поступове пом'якшення санкцій можливе лише тоді, "коли буде прогрес у мирному процесі".

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році країни Заходу ввелисанкції проти РФ через анексію Криму й агресію проти України. Влада Росії у відповідь встановила заборону на імпорт в РФ продуктів харчування із західних країн.

Пізніше США і ЄС прив'язали скасування санкцій до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

31 липня завершується дія санкцій ЄС проти Росії. Наступного тижня Євросоюз має ухвалити рішення про подовження цих санкцій. Вони передбачають обмеження співпраці з російськими банками, імпорту і експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом та озброєннями.

17 червня Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, введені через анексію Росією Криму та Севастополя.