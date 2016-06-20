Президент ПАРЄ звернувся до Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН, звертаючись до Савченко, президент ПАРЄ сказав, що «цей будинок демократії зараз також і ваш будинок, і ми з нетерпінням чекаємо на ваш внесок в роботу Асамблеї".

На переконання Аграмунта, звільнення Савченко та ще двох українців демонструє, що дипломатія "може вирішити навіть дуже складні проблеми". "Я хотів би заохотити Україну та Росію побачити цю можливість, щоб інтенсифікувати дипломатичні зусилля та шукати мирне вирішення кризи", - заявив президент ПАРЄ.

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При цьому він наголосив на важливості виконання всіма сторонами взятих зобов'язань, зокрема, щодо припинення вогню на сході України, звільнення всіх заручників, проведення на Донбасі вільних, справедливих виборів у відповідності до міжнародних стандартів та щодо повернення повного контроля Україні над її міжнародно визнаним кордоном.