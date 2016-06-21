Байден: успішна боротьба України з корупцією позбавить Росію інструменту зовнішньополітичного впливу

Про це віце-президент США Джо Байден заявив у ході промови в американській аналітичній установі Центр нової американської безпеки (CNAS), передає Голос Америки.

«Щодо Росії наш підхід, за умов його вірної імплементації, відзначається складною сумішшю просунутого стримування, стратегічної стабільності і, звісно, необхідної співпраці», - відзначив Байден, прирівнявши підхід США до стосунків з Росією до того, як Вашингтон підходить до відносин із Китаєм.

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«Разом з нашими партнерами та союзниками, зокрема у Європі, ми примусили Росію реально поплатитись за її абсолютну, відкриту агресію щодо України. Росія має виконати свої забов'язання щодо Мінських угод. Від цього не можна відступити. Санкції повинні залишатись у силі аж до виконання Мінських угод», - сказав віце-президент США.

Байден також наголосив на допомозі, яку Україна отримує від США для запровадження важливих реформ та викорінення корупції.

«Це нелегко. Корупція всеохопна у всіх тих в лапках "колишніх радянських республіках". Але примушуючи їх, навіть не так ...силуючи їх, ба ні переконуючи їх - і все відбувається саме у такому порядку - нам вдається позбавити Росію значного інструменту закордонної політики, яким вона настільки успішно користувалась», - відзначив Байден.

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Слова Байдена стосовно України прозвучали за кілька днів після завершення візиту до США прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, у ході якого відбулась зустріч українського урядовця із віце-президентом США.

Загалом промова Байдена стосувалась головних міжнародних викликів та можливостей, які успадкує наступна президентська адміністрація США. У ході промови Байден розкритикував деякі із гасел та заяв передвиборчої кампанії мільярдера Дональда Трампа. При цьому ім'я політика не згадувалось.