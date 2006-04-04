ВР не ухвалила рішення про повний перерахунок голосів виборців

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про ситуацію, що виникла під час підрахунку голосів виборців на виборах народних депутатів України та депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 198 народних депутатів із 396, зареєстрованих у залі.

Голосували фракція КПУ, Народної партії, Народного блоку Литвина, СДПУ(о), УНП, «Відродження», ПРП та ряд позафракційних.

Постанова передбачала безпосередньо у Києві здійснити повторний підрахунок голосів виборців, витребувавши для цього бюлетені з виборів народних депутатів України з усіх виборчих дільниць.

Також пропонувалось провести перевірки автентичності усіх виборчих бюлетенів щодо виборів народних депутатів України.

Крім того, постанова передбачала дозволити присутність під час перерахунку голосів виборів представників ЗМІ.

Проектом документу також рекомендувалось здійснити перерахунок голосів виборців на місцевому рівні, а також доручити правоохоронним органам дати належну правову оцінку всім фактам порушення процедури підрахунку голосів виборців.

Під час повторного голосування за цю постанову проголосувало 199 з 383 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також депутати не підтримали ще три проекти постанов, внесені представниками фракцій Партії регіонів, БЮТ та «Нашої України», які пропонували доручити судам уважно розглядати скарги і здійснювати перерахунок бюлетенів виключно на підставі судових рішень по кожній дільниці окремо. За ці постанови проголосували від 61 до 48 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, на перерахунку голосів виборців наполягають ряд партій і блоків, які на виборах до різних рівнів не подолали тривідсотковий бар’єр, зокрема, “Віче”, Блок НДП, громадянський блок “ПОРА-ПРП”, Блок Кармазіна, Народний блок Литвина, блок Наталії Вітренко “Народна опозиція”. Сьогодні близько 400 прихильників цих політичних сил пікетують парламент з вимогою ухвалити постанову про перерахунок голосів виборців.