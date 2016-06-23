В АП пояснили, чому зустріч Порошенка і Нуланд не анонсувалася

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Адміністрації президента.

«Президент Петро Порошенко мав бесіду з Вікторією Нуланд під час її переговорів із заступником глави Адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим. Ця зустріч була незапланованою та була присвячена узгодженню порядку денного майбутньоï зустрічі лідерів Украïни та США, а також координаціï зусиль із продовження тиску на Росію для виконання нею безпекових умов Мінських домовленостей», - повідомили в АПУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Посольство США в Україні поінформувало, що Нуланд та старші керівники управлінь Ради національної безпеки США Чарльз Купчан і Селест Волендер у середу, 22 червня, зустрілися в Києві з Порошенком та українськими високопосадовцями.

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22 червня у прес-службі АПУ заявили, що "у графіку президента Порошенка зустріч з помічником держсекретаря США Нуланд не запланована".

Під час зустріч з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у Києві Нуланд заявила, що планується зустріч президентів США та України Барака Обами та Петра Порошенка в рамках саміту НАТО у Варшаві на початку липня.