Астрологи передбачають затяжну кризу в Україні

Астрологи прогнозують чергову політичну кризу в Україні. Таку думку вони висловили на десятій ювілейній міжнародній конференції зоряних прогнозистів, яка відбувається в Одесі, повідомляє «5-й канал».

Спеціально до нинішньої конференції Ігор НІКІШИН з київського астрологічного центру Павла ГЛОБИ склав великий політичний прогноз для держави Україна. Зірки говорять, що події нинішнього літа - лише квіточки, справжня криза може початися в жовтні 2006 року. Астрологи не пророкують реальної загрози, проте, вважають, що криза у нас буде тривала.

"Я передбачаю, що ситуація почне покращуватися десь з середини лютого місяця, але там потрібно буде політичним лідерам якимсь, узяти на себе відповідальність. Чому такий важливий цей листопад-жовтень 2006 року. Тому що це будуть не просто події, а події, які закладуть тенденції", - зазначив астролог І.НІКІШИН.

Ювілейна конференція, в якій беруть участь астрологи з Молдови, Росії й України, повністю присвячена соціологічній астрології. Окрім гороскопу для України, астрологи аналізують і зіставляють карти народження найвідоміших мерів Одеси.

Також на цій конференції українські астрологи мають намір об`єднатися в професійний союз.

Як зазначив президент Одеської обласної асоціації астрологів Олег МУРАШКО, вирішили об`єднати астрологів у профспілку, щоб дати якісь соціальні гарантії, соціальний захист. «Тому що часто стикаєшся до цих пір в державних структурах з тим, що: "Астролог? А, це ворожка!". Ні, це - не ворожка, це - науково обгрунтоване знання», - стверджує О.МУРАШКО.