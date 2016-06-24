Порошенко прокоментував Brexit: Шкода, але "нам своє робить"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Шкода, але "нам своє робить". Вірю, що, незважаючи на результат референдуму, Британія залишається в об’єднаній Європі і захищатиме спільні європейські цінності", - зазначив він.

Порошенко вважає, що сьогодні нагальний виклик для ЄС – "знайти шлях до сердець євроскептиків, аби не дати жодного шансу опонентам європейського інтеграційного проекту та їх щедрим спонсорам".

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Крім того, глава української держави додав, що розраховує на те, що санкції проти РФ, як країни-агресора, будуть продовжені.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму зверненні на сторінці у Facebook написав, що Україна поважає результати референдуму, що пройшов у Великобританії з питання виходу з Європейського Союзу, проте розраховує, що цілісність Європи буде збережена.

"На жаль, сьогодні не найкращий день для об'єднаної Європи. Я приймаю і поважаю результати референдуму у Великобританії. Але я вірю в те, що єдність європейських народів все ж буде збережено. Тому що в його основі - перш за все, загальні для всіх нас демократичні цінності, - написав Гройсман. - Ми, українці, залишаємося відданими цим європейським, демократичним цінностям. Ми вистраждали наш європейський вибір і продовжуємо платити за нього високу ціну, захищаючи не тільки наш суверенітет, а й східні кордони Європи. Тому ми і далі будемо боротися за сильну єдину Європу і наповнювати новою енергією євроінтеграційні процеси".

Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прибічники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.