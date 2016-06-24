У Путіна назвали переговори з Нуланд у Москві щодо України "звірянням годинників"

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Це традиційний обмін думками, традиційне звіряння годинників. Не будучи учасниками «нормандського формату», американські колеги таким чином отримують інформацію з перших рук від країн «четвірки», - пояснив Пєсков.

«Такий прямий діалог дуже позитивний, щоб була вся повнота розуміння у Вашингтоні того, що відбувається, що може дуже позитивно позначатися в цілому на перспективи врегулювання», - додав він.

На уточнююче запитання УНІАН, чи можуть бути прийняті в ході візиту Нуланд якісь рішення, Пєсков відповів: «Ні, не можуть».

При цьому він повідомив, що наразі немає розуміння конкретних термінів зустрічі глав країн «нормандської четвірки».

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі президент Франції Франсуа Олланд анонсував чергову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". "Ми готуємо нову зустріч "нормандського формату" для того, щоб ще більше посилити зрушення і прогрес у виконанні Мінських угод", - заявив Олланд.

У свою чергу в Кремлі заявили, що не готові заради «галочки» проводити зустріч глав країн «нормандського формату». За словами Пєскова, «безумовно, і президент Росії, й інші учасники «нормандської четвірки», вони постійно готові спілкуватися, готові проводити зустрічі і так далі. Разом з тим, проводити зустрічі лише заради того, щоб поставити галочку про проведенння заходу... Потрібні суттєві зрушення в плані компенсації згаяного часу, в плані демонстрації готовності виконувати Мінські домовленості, в першу чергу з боку Києва».