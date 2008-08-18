У Севастополі не може бути ситуації, подібної до кавказького конфлікту

“У Севастополі й близько нічого не може бути такого, що сталося на Кавказі. Україна з Росією - братні слов’янські народи, ми будемо дружити”. Про це сьогодні заявив журналістам у Севастополі голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Як передає кореспондент УНІАН, він “переконаний, що у нас і натяку не буде на те, що відбувається на Кавказі. Думаю, мудрості усім вистачить, щоб подібне не повторилось”.

На думку С.КУНІЦИНА, „погано, що серед людей такі страхи гуляють. Задача - дуже толерантно вийти із ситуації”. Як вважає голова міськадміністрації, „нам на місцевому рівні, думаю, не треба втручатися в цю ситуацію, не треба влаштовувати мітинги і хвилювати народ. Є глави держав, є парламенти і уряди, - нехай вони розбираються і вирішують питання базування (Чорноморського флоту РФ – УНІАН), пересування і всього іншого”. С.КУНІЦИН сподівається, що „пил згасне після прийняття тих чи інших рішень, і вийдемо на конструктивну взаємодію. Тому що, як мінімум, 10 років у нас немає іншого варіанту”.

На переконання голови міськадміністрації, „не потрібно навколо цього робити якусь політику”. За його словами, „ми зараз готуємося до свята, Дня Незалежності, готуємо великий концерт. На цьому тижні відкриваємо фестиваль «Золотий берег», щоб він в перспективі склав конкуренцію Юрмалі”. С.КУНІЦИН розповів, що з 18 країн приїдуть у Севастополь конкурсанти для участі в цьому фестивалі. „Тобто, - за його словами, - місто живе нормальним робочим життям, і не треба навколо цього загострювати ситуацію”.

Відповідаючи на запитання щодо долі кораблів ЧФ РФ, які наразі перебувають біля кавказького узбережжя, С.КУНІЦИН зазначив: „Кораблі ЧФ повернуться, стануть. Адже перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сказав, що ухвалене рішення не стосувалося дії кораблів і не має зворотньої сили. Так що, повернуться”.

Що ж до майбутнього, то, на думку голови міськадміністрації, „уряди України і Росії, парламенти, адміністрації президентів будуть розбиратися з тим, як цю ситуацію вирівняти і виправляти”.