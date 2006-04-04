Українці знову їстимуть білоруське м`ясо

Україна має намір 4-5 квітня зняти заборону на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Білорусі

Державний департамент ветеринарної медицини України має намір 4-5 квітня ц.р. зняти заборону на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Білорусі. Про це УНІАН повідомив голова департаменту Іван БІСЮК.

За його словами, заборона на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Білорусі буде знята «сьогодні - завтра». «Ми з ними домовилися з принципових питань», - сказав І.БІСЮК, додавши, що «білоруська сторона супроводжуватиме кожну партію продукції відповідними документами».

Щодо заборони на ввезення м`яса і м`ясопродуктів з Молдови та Польщі І.БІСЮК зазначив, що на сьогодні до цих країн багато питань. «Заборона буде знята ще не скоро», - додав він. За його словами, у 20-х числах квітня має відбутися зустріч з польською стороною для обговорення ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 26 березня тимчасово заборонила імпорт м`яса і м`ясопродуктів з Польщі, Білорусі і Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.