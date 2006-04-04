Депутати труять одне одного нашатирним спиртом

Депутати, що блокують парламентську трибуну з числа фракції "Регіонів", розлили перед кріслом першого віце-спікера пляшку з нашатирним спиртом. Прибиральниця намагається витерти сліди, але самі ж депутати, що знаходяться в президії, затуляють носа через дуже різкий аміачний запах,

Як повідомляв УНІАН, парламентська трибуна блокується з вимогою закрити сесії. На 12.30 було заплановано присягу суддів КС за участю Президента та членів уряду.

Як повідомив УНІАН, член фракції "Партії регіонів" Андрій КЛЮЄВ, головна мета цього блокування – завершення роботи парламенту.

«Треба припиняти цю сесію», - сказав він.

Соціалісти підтримують цю вимогу.