Президент ратифікував антиблокадні заходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її», прийнятий парламентом 2 серпня 2006 року з ініціативи Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, законом ратифіковано Угоду про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її. За цією Угодою її Сторони взяли зобов`язання не допускати на своїх територіях дій як з боку державних, так і недержавних органів, підприємств, організацій, а також посадових осіб й окремих громадян, які можуть призвести до блокади будь-якої зі Сторін. У разі ж виявлення дій, які можуть призвести до блокади, Сторони вживають заходів із запобігання таким діям чи ліквідації їхніх наслідків.