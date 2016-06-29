МЗС: вересень - "адекватний дедлайн" для ухвалення рішення про безвізовий режим для українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Всеволод Ченцов.

«Я думаю, що вересень - це цілком адекватний дедлайн, який ми можемо для себе ставити у своїй роботі з гравцями у ЄС», - сказав він.

Водночас, за словами Ченцова, зараз важко фіксувати «якісь дедлайни» для ухвалення такого рішення, але МЗС України розраховує, що під час головування в Раді ЄС Словаччини, яке починається з 1 липня цього року, процес буде активізовано.

«Ми зараз знаходимося вже на фінішній прямій… Нам на сьогодні, з одного боку, треба зберігати спокій, з іншого боку, скоординовано та планомірно працювати зі всіма причетними інституціями і країнами- членами», - зауважив Ченцов.

За його словами, складність цього процесу полягає в тому, що «є широке коло гравців, які мають ухвалити формальні рішення, і у зв’язку з цим процедури тривалі, вони можуть прискорюватися, але все одно є певні межі».

Ченцов запевнив, що з боку Євосоюзу та керівництва його інституцій є максимальна підтримка у прискоренні цього процесу.

Читайте такожЄС запевнив, що затримки із безвізовим режимом для України через Brexit не буде - Порошенко

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що отримав запевнення керівництва Європейського Союзу у тому, що затримки в наданні Україні безвізового режиму через Brexit не буде. "Ми чекаємо, що формальні процедури в комітетах (Європарламенту) будуть завершені до літніх канікул. Я не бачу будь-яких ускладнень, але є об'єктивні труднощі, які з'явилися у зв'язку з Brexit, але це лише відтермінування на дні або, може, на тижні. Нам це було наголошено і підтверджено, що Україна виконала всі свої зобов'язання стосовно Плану щодо безвізового режиму", - сказав Порошенко. За його словами, європейська та українська сторони "скоординували дії щодо безвізового режиму".