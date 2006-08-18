Ющенко обіцяє призначити секретаря РНБО

Через декілька тижнів Президент України Віктор ЮЩЕНКО представить нового секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив журналістам після відвідин Сорочинського ярмарку в Полтавській області.

«Це відбудеться через кілька тижнів», - сказав Президент. При цьому він не став уточнювати прізвище претендента.

Нагадаємо, наприкінці травня 2006 року Президент В.ЮЩЕНКО призначив виконуючим обов`язки секретаря РНБО Володимира ГОРБУЛІНА. На цей час указом В.ЮЩЕНКО В.ГОРБУЛІН звільняється від виконання обов`язків керівника Головної служби оборонної політики Секретаріату Президента.

Раніше секретарем РНБО був Анатолій КІНАХ, який звільнився з цієї посади у зв`язку з обранням депутатом Верховної Ради. В.ГОРБУЛІН вже обіймав посаду секретаря РНБО з 1996 по 1999 рік.