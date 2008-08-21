Почався 13-й день Олімпіади

У першій половині 21 серпня на Олімпійських іграх розіграні нагороди в спортивній ходьбі, чоловічому марафоні з плавання та пляжному волейболі.

*** Російська легкоатлетка Ольга Каніскіна стала олімпійською чемпіонкою в ходьбі на дистанції 20 кілометрів. Каніскіна лідирувала майже всю дистанцію і подолала її за 1 годину, 26 хвилин і 31 секунду, встановивши новий олімпійський рекорд. Друге місце посіла легкоатлетка з Норвегії К`єрсті Тисі Платцер, а бронзову нагороду здобула італійка Еліза Рігаудо.

*** Голландський плавець Мартен ван дер Вейден став олімпійським чемпіоном на дистанції 10 кілометрів на відкритій воді. Срібну медаль здобув британець Девід Девіс, а бронзову - німець Томас Лурц. Приблизно за 500 метрів до фінішу Девіс спробував відірватися від загальної групи плавців, але незабаром його наздогнав ван дер Вейден, а потім до лідерів наблизився Лурц. Доля медалей зважилася на останніх метрах. Український пловець Игорь Червинський прийшов 12-м.

*** Американки Місті Мей-Тренор і Керрі Уолша виграли золоту олімпійську медаль у жіночому турнірі з пляжного волейболу. У фінальному матчі дует із США узяв гору над китаянками Цзя Тянь і Цзе Ван з рахунком 21:18, 21:18. Зазначмо, що переможна серія Мей-Тренор і Уолш досягла 108 офіційних матчів.

Бронзова медаль дісталася іншому дуету з Китаю Чень Суэ/Си Чжан, який переміг в матчі за третє місце спортсменок з Бразилії.

*** Півфінальні й фінальні олімпійські заїзди велогонщиків у дисципліні ВМХ, перенесені з 21 на 22 серпня через сильний дощ. Тож два комплекти нагород (у чоловіків і у жінок), які мали бути розіграні у четвер, будуть розіграні в п`ятницю

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру