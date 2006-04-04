Єхануров призначив побачення Тимошенко

Сьогодні прем’єр-міністр України, перший номер виборчого списку блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ планує зустрітися з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО і обговорити з нею принципи створення коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Прем’єр-міністр за дорученням Президента зустрічається з усім лідерами політичних партій, які подолали тривідсотковий виборчий бар’єр. Вчора він розпочав другий раунд таких переговорів і вже зустрівся з лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ, якому передав проект протоколу про намiри учасникiв коалiцiї демократичних сил.

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