ПР хоче вписати позаблоковий статус до Конституції

Фракція Партії регіонів вважає за необхідне терміново розпочати політичні консультації щодо прийняття змін до Конституції України з метою визначення позаблокового статусу України та недопущення участі вищих керівників держави у розв’язанні та втягуванні держави у міжнародні конфлікти.

Про це йдеться у переданій УНІАН фракції Партії регіонів у Верховній Раді щодо грузинсько-російського конфлікту.

Також "регіонали" наполягають, щоб у перший день сесії Верховної Ради депутати розглянули питання грузинсько-осетинсько-російського конфлікту, дали оцінку діям чинної влади та опрацювали комплекс заходів, спрямованих на повернення українсько-російських відносин у русло добросусідського та взаємовигідного діалогу.

Партія регіонів, серед іншого, закликає засудити будь-які спроби діяти в зонах „заморожених” конфліктів, в тому числі на території колишнього СРСР, силовими методами. Також вважає за необхідне підтримати проекти пропозицій міжнародних організацій, визначати майбутній статус невизнаних державних утворень шляхом волевиявлення населення, яке проживає на цих територіях.

Крім того, депутати ПР вимагають заборонити постачання української зброї в гарячі точки, зокрема в Грузію, та створити парламентську тимчасову слідчу комісію, яка розслідувала б факти продажу Грузії української зброї та участі українських громадян у цьому збройному конфлікті.

Фракція Партії регіонів також вважає неприпустимим вихід за межі своєї компетенції керівництва МЗС у неврівноважених заявах, які призвели до суттєвого погіршення українсько-російських відносин, та виступає за якнайшвидше ухвалення закону „ Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України”.

Окремо депутати-"регіонали" вимагають від державного керівництва невідкладно вирішити питання щодо призначення загальнонаціонального референдуму про приєднання України до НАТО.

Також ПР звертається до світового співтовариства з пропозицією провести розслідування злочину масової загибелі мирних громадян.