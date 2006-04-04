БЮТ святкує перемогу над криміналом

“Скасування депутатської недоторканності депутатів місцевих рад свідчить, що вже сьогодні Блок Юлії Тимошенко виконує взяті передвиборчі зобов’язання”, - йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН прес-службою блоку.

“Голосування у Верховній Раді України, - говориться далі в документі, - продемонструвало, що наполеглива і послідовна позиція БЮТ, спрямована на недопущення криміналу у законодавчу гілку влади та проти створення майже 300 тисячної касти „недоторканних” чиновників, завершилася перемогою всього суспільства”.

У заяві також нагадується, що ”саме справедливість і рівність перед законом були одним із головних лозунгів парламентської виборчої кампанії БЮТ”.

“Підтримка парламентом ініціативи фракції БЮТ стала важливим кроком утвердження принципів демократії і громадянського суспільства. Сьогодні виборці отримали переконливий доказ того, що вони зробили правильний вибір, віддавши свої голоси за нашу політичну силу, яка і надалі послідовно виконуватиме взяті на себе зобов’язання перед українським народом”, - наголошується в заяві блоку.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Ухваленим законом передбачається виключити п. 7 ст. 30 з Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», яка дозволяє порушити кримінальну справу проти депутата місцевої ради лише після рішення відповідної ради.

Сторони також обговорять перспективи подальшого розвитку відносин Україна-НАТО.

Крім того, Б.Тарасюк візьме участь у роботі конференції «Трансформація НАТО – зустрічаючи нові кордони безпеки», яку організовує болгарський центр дослідження демократій.