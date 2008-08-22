Стецьків: спроба СП знищити Тимошенко вдарить по Ющенку

Метою Секретаріату Президента є знищення Юлії Тимошенко, як кандидата на президентських виборах, вважає народний депутат від блоку НУ-НС Тарас Стецьків.

На думку нардепа, заяви чиновників із Банкової виходять за рамки політичної етики та здорового глузду. Також він переконаний, що заяви чиновників Секретаріату погоджені із керівником Віктором Балогою, та, очевидно, самим Віктор Ющенком.

“Головною метою цiєї провокацiї - iнакше назвати такi випади просто не можна - є, безперечно, полiтична дискредитацiя та полiтичне знищення премєр-мiнiстра як конкурента нинiшнього Президента на майбутнiх президентських виборах,” – заявив нардеп в інтерв’ю львівському «Експресу».

Стецьків вважає, що «усі звинувачення президентської канцелярії стали логічним продовженням його політики щодо Кабінету Міністрів, розпочатої ще на початку цього року». Водночас обраний спосіб, на думку парламентарія, аж ніяк не є вдалим.

“Наслідком такий дій, по-перше, буде дискредитація не прем’єр-міністра, а авторів звинувачень. По-друге, це призведе до істотного послаблення та підриву інституту президента як такого i конкретно Вiктора Ющенка. По-третє, це стане серйозним ударом по демократичній коаліції. Бо ж якщо суспільство бачить, як одна частина парламентської більшості нападає на іншу, то про яку довіру до такої коаліції може йтися?! I, по-четверте, ці голослівні звинувачення надто сильно б’ють по міжнародному авторитету України як держави,” - відзначив Стецьків.

Він радить прем’єр-міністру не реагувати на «безглузді звинувачення». Коли ж Президент хоче дізнатися про позицію глави Кабміну по тих чи інших питаннях достатньо запитати про це безпосередньо у прем’єр-міністра, вважає Стецьків.