У Берліні не бачать перспектив членства України в ЄС в осяжному майбутньому - МЗС Німеччини
На сьогоднішній день для федерального уряду Німеччини перспектива прийому України до складу Євросоюзу не стоїть на порядку денному.
Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Німеччини, повыдомляє DW.
"Питання будь-якої перспективи вступу (України - УНІАН) до ЄС зараз для нас не стоїть", - наводить слова речниці агенція dpa.
За словами речниці німецького зовнішньополітичного відомства, залишилось ще багато невирішених питань, зокрема в тому, що стосується подолання корупції. "Тут Україні ще слід попрацювати", - додала представниця МЗС Німеччини.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що вже за десять років Україна стане членом Європейського Союзу - попри конфлікт на Донбасі та економічні проблеми. "Переконаний, що Україна за десять років буде в ЄС. Ми йдемо європейським шляхом, для нас це означає: свобода, права людини, сильна економіка", - заявив політик у інтерв'ю виданням німецької медіа-групи Funke.