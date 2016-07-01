У Берліні не бачать перспектив членства України в ЄС в осяжному майбутньому - МЗС Німеччини

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Німеччини, повыдомляє DW.

"Питання будь-якої перспективи вступу (України - УНІАН) до ЄС зараз для нас не стоїть", - наводить слова речниці агенція dpa.

За словами речниці німецького зовнішньополітичного відомства, залишилось ще багато невирішених питань, зокрема в тому, що стосується подолання корупції. "Тут Україні ще слід попрацювати", - додала представниця МЗС Німеччини.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що вже за десять років Україна стане членом Європейського Союзу - попри конфлікт на Донбасі та економічні проблеми. "Переконаний, що Україна за десять років буде в ЄС. Ми йдемо європейським шляхом, для нас це означає: свобода, права людини, сильна економіка", - заявив політик у інтерв'ю виданням німецької медіа-групи Funke.