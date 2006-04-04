Путіну нагадують, що Україна - держава, а не південь Росії

Міністерство закордонних справ України стурбовано наявною в російському інформаційному просторі кампанією, яка містить елементи антиукраїнських настроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь ФІЛІПЧУК, коментуючи висловлювання учасників програми «Національний інтерес» на телеканалі «Росія» за участю заступника міністра закордонних справ Росії Григорія КАРАСІНА.

«Ми звернули увагу на цю передачу, вона є одним з елементів наявної в російському інформаційному просторі кампанії, яка містить елементи антиукраїнських настроїв», - сказав В.ФІЛІПЧУК, зазначивши, що ця кампанія, безперечно, не може не викликати стурбованість.

Він нагадав, що Україна вже звертала увагу офіційних представників РФ на неприпустимість подібної інформаційної кампанії, а також на неприпустимість будь-яких висловлювань, які можуть принижувати гідність Української держави і українського народу.

В.ФІЛІПЧУК також зауважив, що МЗС України глибоко стурбовано тим фактом, що подібні образливі заяви і заклики лунали в присутності заступника міністра закордонних справ Росії, який не лише не відреагував, але й додав, що він відчуває емоційну згоду з цими словами.

В МЗС України вбачають, що єдиною можливістю для конструктивного розвитку україно-російських відносин є доброзичлива атмосфера. «Будь-яке нагнітання тенденційних і негативних настроїв не піде на корить нікому», - додав В.ФІЛІПЧУК.

Довідка УНІАН. 2 квітня на телеканалі «Росія» транслювалася програма Дмитра КИСЕЛЬОВА «Національний інтерес», гостями якої були російські політологи, заступник міністра закордонних справ Г.КАРАСІН та голова комітету з міжнародних справ Ради федерації РФ М.МАРГЄЛОВ.

Під час дискусій щодо відносин між Україною та РФ, а також подій в Україні, зокрема, в Криму, учасники програми припустилися низки тверджень відверто антиукраїнського характеру на кшталт «Україна? Україна – це південь Росії», «Севастополь – російське місто, як і Миколаїв, у якому більшість жителів – росіяни», «Української нації як такої не існує, вона з’являється лише зараз».

В програмі також лунали заклики до того, що Росії «слід наполягати на відстоюванні прав жителів Малоросії говорити російською мовою».