Тимошенко призначила перевірку та наказала застосувати "усю зброю"

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Хлібній інспекції Міністерства аграрної політики України впродовж двох діб провести експертизу роботи елеваторів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення вона дала сьогодні на нараді в Києві з питань подальшого вдосконалення функціонування ринку зерна.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, деякі елеватори свідомо не приймають зерно у сільгоспвиробників, змушуючи їх продавати зерно за нижчими цінами.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила з`ясувати, які елеватори не приймають зерно від аграріїв і які санкції можна до них застосовувати. «Застосовуйте все, що у вас є. Всю зброя санкцій», - сказала прем`єр.

Крім того, вона доручила Мінагрополітики відкрити «гарячу» телефонну лінію, на яку аграрії зможуть повідомляти інформацію про те, що елеватори не приймають зерно.