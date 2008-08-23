До Севастополя повернувся російський ракетний крейсер „Москва”

До Севастополя з кавказького узбережжя повернувся ракетний крейсер „Москва” Чорноморського флоту РФ, що очолював групу кораблів, які блокували грузинське узбережжя під час останніх подій на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, крейсер увійшов у Севастопольську бухту рівно о 19.00, подаючи при цьому звуковий сигнал.

На Приморському бульварі в районі Пам’ятника затопленим кораблям для зустрічі корабля зібралися понад 100 активістів ряду політичних партій, зокрема, ПСПУ (активісти цієї партії тримали транспарант з написом: „Черноморский флот - гарант стабильности”), „Руський блок”, „Руський вибір”. Вони тримають у руках свої партійні прапори і російські прапори та прапори ВМФ РФ.

Серед зустрічаючих - і активісти ВМГО „Студентське братство”, які тримають у руках п’ять державних прапорів України.

Як повідомив УНІАН голова „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, активісти проросійських організацій розірвали їхній плакат, на якому було написано: „Після походу до Грузії крейсеру „Москва” не місце в Україні!”.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у штабі Військово-морських мил України, згідно з раніше поданою заявкою з боку ЧФ РФ, сьогодні о 19.30 до Севастополя має також повернутися рятувальне судно ЧФ РФ „Эпрон”, що також було задіяне під час російсько-грузинського конфлікту, а о 22.00 очікується прибуття торпедолова і допоміжного судна КИЛ-25. Є також заявка на повернення 25 серпня до Севастополя великого десантного корабля „Азов”.

Поки ще не відома дата повернення сторожового корабля „Сметливый” і малого протичовного корабля „Муромец”, повідомило джерело. За даними співрозмовника агентства, російська сторона про повернення кораблів повідомляє не пізніше ніж за 72 години, як того і вимагає відповідний указ Президента України від 13 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, о 13.26 в Севастопольську бухту повернувся морський тральщик ЧФ РФ „Турбинист”, а 22 серпня - малий ракетний корабель „Мираж”. Раніше очікувалося, що група кораблів ЧФ РФ повернеться 24 серпня.