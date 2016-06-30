Місія ОБСЄ заявляє про наближення позицій сторін біля лінії розмежування на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

Представник СММ повідомив, що у районі Світлодарська та Дебальцевого спостерігачі звикли чути нічні обстріли, але рідко - упродовж дня.

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"Вчорашній день, проте, був дуже відмінним. Наші спостерігачі чули звуки від вибухів упродовж усього дня. В межах всього двох годин між 16:00 та 18:00 вони чули більше 160 вибухів. Наші команди у Дебальцевому і навіть далі на схід у західному Луганську також провели день, слухаючи та фіксуючи бойові дії. Ми не мали можливості самостійно перевірити це, але також є повідомлення, що війська та озброєння просунулися вперед", - зазначив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, у місії ОБСЄ заявляють про зменшення рівня насильства на 50% минулого тижня і закликають відвести сили від лінії розмежування.