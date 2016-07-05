Порошенко: Росія розв’язала справжній геноцид проти російськомовних громадян України на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди відзначення другої річниці визволення північних міст Донецької області від проросійських терористів сьогодні у Слов’янську.

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«Коли приїхав до Краматорська після жорстокого і шокуючого ракетного удару по мирному місту, яке розташоване за десятки кілометрів, то побачив, що по цьому місту був завданий російською артилерією, російськими системами залпового вогню удар з контрольованої росіянами території», - сказав він.

«Насправді то був жахливий, промовистий приклад справжнього геноциду, який Москва розв’язала тут проти російськомовних громадян України. Одержима своєю імперською манією вона свідомо та безжально розпалила війну саме там, де, головним чином, і живе більше частина російськомовних громадян України», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2015 року в результаті артилерійського обстрілу бойовиками житлових кварталів Краматорська і головного штабу АТО загинуло 16 людей, понад 60 були поранені, в тому числі шестеро дітей. Пошкоджено понад 40 будинків.