Голова МЗС Франції обговорить з Путіним ситуацію в Україні

В ході зустрічей, серед іншого, буде піднято питання щодо ситуації в Україні.

Про це в Парижі в понеділок заявив офіційний представник МЗС Франції Ромен Надаль, передає 112 Україна.

"Жан-Марк Еро, міністр закордонних справ і міжнародного розвитку, відвідає Москву 19 квітня 2016 року. Він буде прийнятий президентом Володимиром Путіним і російським колегою Сергієм Лавровим", - зазначив дипломат.

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Під час цього першого візиту в Москву в якості міністра закордонних справ, Еро обговорить двосторонні відносини і шляхи подолання серйозних криз у Сирії, Лівії та Україні, а також загострення у відносинах між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого президент Франції Франсуа Олланд призначив колишнього прем'єр-міністра країни Жан-Марка Еро новим міністром закордонних справ.