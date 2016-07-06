Адвокат Онищенка прийшла до НАБУ за матеріалами "газової справи"

Про це передає "112 Україна".

"Чомусь лунають голосні гасла про те, що захист Онищенко кудись втік, прив’язуючи до цього Андрія Циганкова, і що сам пан Онищенко переховується, і що вся ця процедура буде, саме кримінальне провадження, буде зупинено і гальмуватися відповідними діями захисту. Для чого я тут? Я сьогодні тут, щоб розвіяти ці міфи, і не словом, а ділом. А саме: я прийшла для того, щоб зараз чи детектив, чи, може, директор НАБУ надав мені відповідні матеріали кримінального провадження, як це передбачено чинним законодавством України, щоб у спеціальний спосіб, як це визначено, вручили мені, як захиснику, повідомлення про підозру. Хочу сказати про те, що ми будемо співпрацювати зі слідством, ми не ухиляємось, не уникаємо", - заявила вона.

Читайте такожОнищенко через Кобзона намагається отримати "дах" у Москві - ЗМІ

За її словами, захист зацікавлений у тому, щоб встановити істину у справі, забезпечити повне, всебічне розслідування.

"Будемо доводити свою абсолютну непричетність до того, за що нам наклеїли ярлики, зазначивши, що мій клієнт - це злочинець і газовий махінатор. Ще раз зазначу, те, що вчора сталося, і те, що Андрій Циганков виїхав за межі України - це право адвоката зберегти свою репутацію, адвокатське досьє. Так, він дійсно здійснює представництво інтересів ряду осіб, так званих фігурантів по справі Олександра Онищенка, але захист Олександра Онищенка я буду здійснювати", - сказала Просянюк.

Вона зазначила, що про це поінформовано і НАБУ, і всі органи досудового розслідування.

Читайте такожКолеги адвоката Онищенка заявляють, що знайшли засіб прослуховування після обшуків НАБУ (фото)

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування". Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання й арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місце перебування встановлюють.

Повідомлялося, що в усіх адвокатів у справі Онищенка провели обшуки. У НАБУ заявили, що обшуки у адвокатів Онищенка проведено через можливу причетність їх до "газової схеми". Адвокати стверджують, що обшуки відбувалися з грубими порушеннями.