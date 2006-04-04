Пустовойтенко пішов у відставку, бо у нього талант

Голова Народно-демократичної партії Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО вирішив скласти повноваження лідера партії.

Про це сказано у заяві В.ПУСТОВОЙТЕНКА, переданій УНІАН його прес-службою.

“Народно-демократична партія була однією з небагатьох політичних сил, яка на вибори-2006 висунула понад 400 кандидатів до Верховної Ради та виборювала широке представництво до місцевих органів влади. Ми переконані, що той актив суспільства, яких об’єднує НДП, спроможний професійно та ефективно займатися законотворчою роботою, позитивно впливати на процеси економічного та соціального розвитку нашої країни. Саме тому наша партія розглядає вибори не як імідж-проект чи самодостатню боротьбу за владу, а як можливість реалізувати наші програмові засади, політичні погляди та позиції. Ми брали участь у виборчих перегонах, прагнули перемоги та вірили в підтримку однодумців, яких, я впевнений, таки багато серед наших співгромадян”, - зазначає В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

На його думку, “однак останнім часом вибори все більше перетворюються на боротьбу політичних технологій та піару, гасел та обіцянок. А передвиборчі програми та ідеологічні засади учасників перегонів відступають на другий план, цікавлять і зачіпають все менше. Українська політика все більше починає нагадувати шоу-бізнес, в якому на верхівку потрапляють не обов’язково ті, хто має таланти, а ті, хто зумів себе краще продати”.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО констатує, що “Народно-демократична партія не змогла засвоїти таких правил гри”. “Ми були і залишаємося щирими у наших прагненнях об’єднати українське суспільство, сприяти соціально-економічному розвитку України. Ми маємо своє бачення таких перетворень і з ним йшли на нинішні вибори”, - зауважив він.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО висловив жаль, що “серед виборчих скандалів та розборок, агресивної реклами та використання адмінресурсу, протестних закликів і прагнень реваншу” політичні позиції НДП залишилися без належної підтримки.

За словами В.ПУСТОВОЙТЕНКА, “сьогодні НДП аналізує причини такої виборчої поразки. Як ніколи на часі прискорення модернізації партії, її кадрове оновлення. Необхідним є урізноманітнення форм партійної діяльності, а також започаткування проектів, спрямованих на розширення громадської бази партії”.

Він заявляє, що як голова партії, відчуває особисту відповідальність за поразку НДП на нинішніх виборах, тому і ухвалив рішення залишити посаду керівника НДП.

Водночас, за словами В.ПУСТОВОЙТЕНКА, він продовжуватиме працювати у керівних органах партії – Політвиконкомі та Політраді, і дбатиме про подальшу розбудову.

Довідка УНІАН. Народно-демократична партія існує в Україні з 1996 року. В.ПУСТОВОЙТЕНКО очолював НДП з травня 1999 рок