Суд поновив на посаді скандального керівника Південно-Західної залізниці Кривопішина - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка програми "Наші гроші" Аліна Стрижак.

Вона розповіла, що за рішенням суду залізниця ще винна Кривопішину понад 400 тис. гривень.

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"Суб’єктивно – всі клопотання, доводи, репліки юристів Кабміну, мінінфраструктури, УЗ, ПЗЗ були відверто слабкими. Суддя рвала їх, як тузик тряпку + у Кривопішина, навпаки, юрист був добре підготований", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Стрижак стверджує, що представник УЗ наполягав на тому, щоб журналісти "Наших грошей" не були присутні на засіданні, тому що вони нібито порушують закон.

"По суті було ясно від самого початку, що все вже вирішено. Тому суд і тривав 7, 5 годин – очевидно, сподівалися, що наша знімальна група піде", - підсумувала журналістка.

Як повідомляв УНІАН, з 2002 року і до березня 2015 року Кривопішин очолював Південно-Західну залізницю. Після серії журналістських розслідувань про корупцію на залізниці він був звільнений зі скандалом, після чого кілька разів намагався відновитися на посаді, однак ці спроби виявилися безуспішними.

Так, у сюжеті однієї з телепрограм йшлося, що керівник ПЗЗ Кривопішин побудував за держкошти силами залізничників приватний спортивно-розважальний комплекс Olimpic village на території, яка призначалася для відпочинку працівників залізничної галузі. МВС підтвердило факти зловживання у фінансово-господарській діяльності магістралі, встановивши, що всі проплати щодо будівництва комплексу здійснювалися за рахунок держкоштів ПЗЗ.

Журналісти програми "Наші гроші" стверджують, що сім'я Олексія Кривопішина "заробила" на державних тендерах близько 758 млн грн.

Південно-західна залізниця посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця розташована переважно на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.