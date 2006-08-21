Звання ”Герой України” присвоєне Шухевичу, Драчу, Хмарі...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави вісьмом особам.

Зокрема, за громадянську мужність, багаторічну громадсько-політичну і правозахисну діяльність в ім`я здобуття незалежності України глава держави присвоїв звання Герой України голові громадської організації «Галицький вибір» Юрію ШУХЕВИЧУ; за визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії - правозахисникові, громадському діячеві Степану ХМАРІ; за самовіддане служіння українському народові, втілене у поетичному слові та відстоюванні ідеалів свободи і демократії - письменникові Івану ДРАЧУ.

Крім того, Президент присвоїв звання Герой України ректорові Донецького національного університету Володимиру ШЕВЧЕНКУ та ректорові Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Анатолію ПАВЛЕНКУ.

Також В.ЮЩЕНКО своїми указами присвоїв звання Герой України Віктору БОНДАРЄВУ - начальникові дільниці з видобування вугілля відокремленого підрозділу «Шахта імені В.В.Вахрушева» Державного підприємства «Ровенькиантрацит» (Луганська область) та Валерію ОРОБЕЮ - горновому доменного цеху акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Крім того, за подвиг і самопожертву, виявлені заради врятування життя та здоров`я громадян України, Президент присвоїв звання Герой України донорові з міста Дніпропетровська Володимиру НІКОЛАЄВУ.

Укази від 19 серпня оприлюднено сьогодні на офіційному сайті глави держави.