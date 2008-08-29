Тимошенко поговорила з Меркель про війну на Кавказі

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела телефонну розмову з Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Як повідомляє Урядовий портал, під час розмови обговорювалися питання регіональної безпеки у контексті військового конфлікту на Південному Кавказі та питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Сторони висловили спільну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії.

Прем‘єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО підтримала План врегулювання конфлікту, схвалений Європейським Союзом, зокрема, завдяки активній позиції Франції та Німеччини.

„Україна хоче бути конструктивною частиною зусиль Європейського Союзу”, - зазначила під час розмови Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, „сьогодні всім конче потрібна адекватна реакція на нові виклики”.

А.МЕРКЕЛЬ, у свою чергу, наголосила на важливості уникнення ескалації напруження і неприпустимості кроків, які можуть стати приводом для односторонніх непередбачених дій. „ В умовах зростаючих загроз для регіональної безпеки, збереження політичної стабільності має стати пріоритетом для України. Це є передумовою подальших кроків на шляху інтеграції”, - зазначила Канцлер Німеччини.