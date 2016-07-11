Комітет ВР з питань свободи слова може звернутися до Порошенка щодо закону про визнання російських телерадіопередач неєвропейськими

Про це сказав голова підкомітету з питань телебачення та радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та інтернету Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Дмитро Стеценко у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо закону про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766), який було ухвалено 17 травня, 20 травня підписано головою ВР і направлено президентові, але, згідно з даними сайту парламенту, досі главою держави так і не підписано.

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«Ми проконтролюємо обов’язково це питання і будемо, скажімо так, примушувати, щоб якнайшвидше він був опублікований офіційно, належним чином, і підписаний так само», - сказав Стеценко.

За його словами, закон президент може підписати або повернути до парламенту із зауваженнями. «Якщо зауважень немає, то він має бути підписаний», - сказав парламентарій.

Так, заявив Стеценко, він не виключає «комітетського звернення» до президента з питанням щодо того, чому затримується підписання: чи президент пропонуватиме правки до закону, чи ж просто має його підписати. Стеценко додав, що така ініціатива у комітеті ще не обговорювалася.

Як відадиомо, згідно зі ст. 94 Конституції, ухвалений закон підписує голова Верховної Ради та невідкладно направляє його президентові, який впродовж 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду.

Якщо президент протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, він вважається схваленим президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила закон про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766).

У ст. 28 закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлюється, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва (раніше йшлося про не менше 80% для програм європейського виробництва); у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щотижневого обсягу мовлення.

Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами-резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також належать передачі, виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти таких держав.

Водночас, у разі якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.