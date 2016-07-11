"Відповіді на кризу" пройдено: У Держдепі заявили, що стосунки України і НАТО переходять на інший рівень

Про це сказав речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер, повідомляє DW.

Бейкер також роз'яснив політику Альянсу у Східній Європі після саміту у Варшаві. Відповідаючи на запитання про те, чи не з'явиться в Європі нова "залізна завіса" через посилення східних кордонів Альянсу, Бейкер зазначив: "НАТО не шукає протистояння з будь-якою державою чи союзом держав. НАТО - оборонне утворення. Для гарантій безпеки країн-членів, НАТО мусить також боронити стабільність за своїми кордонами".

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Бейкер зауважив, що відносини Альянсу в Європі з Україною, Молдовою, Грузією, а також Швецією і Фінляндією реалізують мету посилення стабільності серед країн, що не є членами блоку.

Речник зовнішньополітичного відомства США додав у розмові з DW, що Вашингтон виділяє ще 335 мільйонів доларів у фіскальному 2016 році на підтримку української оборони, зокрема на тренування військовослужбовців, радари та комунікаційні системи, а також на радників, які допомагатимуть у боротьбі з корупцією. НАТО, у свою чергу, підтримуватиме в Україні реформу сфери оборони в Україні, надаватиме сприяння у розмінуванні територій та навчатиме офіцерів і дипломатів за стандартами Альянсу.