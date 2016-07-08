Над питанням надання Україні летального озброєння працюють п’ять країн - Керрі

Про це він сказав під час зустрічі з Державним Секретарем США Джоном Керрі, яка відбулася у четвер, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Він повідомив, що недавно Верховна Рада України прийняла рішення про реформу судової системи, що «є системним і революційним перетворенням в українських судах для подолання корупції». Також ухвалено закони щодо розвитку співпраці з МВФ та «пакет законів для подолання такого зла, як корупція».

Читайте такожКеррі вважає, що за дуже короткий час можна почати повне виконання Мінських угод

Парубій зазначив, що «все це відбувається в час, коли путінська влада здійснює агресію проти України». При цьому він повідомив, що є інформація про можливу активізацію дій окупаційної армії у найближчий період: «є інформація про готовність як до активізації дій сна фронті, так і до дестабілізації в середині нашої країни». «Ми не допустимо дестабілізації ситуації всередині країни і дуже розраховуємо на те, що наші стратегічні партнери допоможуть нам зупинити окупаційні війська, і ми й надалі матимемо надійного стратегічного партнера - Сполучені Штати Америки», - сказав Парубій.

Голова українського Парламенту подякував Державному Секретарю США за допомогу українській державі у найтяжчі для неї часи, при цьому він запевнив, що «Україна йде шляхом реформ і її ніщо не зупинить».

Своєю чергою, Держсекретар США засвідчив підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки і закликав українську Сторону і далі реформувати країну. «Ми схвально оцінюємо реформи, які вдалося здійснити», - сказав він, відзначивши те, що Україна «вийшла з-під впливу Росії і тепер повинна працювати над зміцненням верховенства права, розвитку правосуддя, судової системи».

Читайте такожКеррі: найшвидший шлях до вирішення ситуації на Донбасі полягає у повному виконанні Мінських угод

Джон Керрі наголосив на необхідності посилювати роботу щодо виконання Мінських угод. «Не можна марнувати час, а потрібно спільно працювати на виконання Мінських угод», - сказав він. Керрі висловився за необхідність припинення вогню, розблокування кордону, запевнивши при цьому, що Сполучені Штати готові підтримати зусилля української влади у виконанні Мінських домовленостей.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі, яка склалась там через російську агресії проти України. У цьому контексті Парубій зазначив, що підтримка в питанні безпеки, зокрема, допомога у наданні летального озброєння так само важлива для України, як і економічна підтримка. Керрі повідомив, що «у напрямку такої допомоги Україні працюють п’ять країн». «Ми оцінимо потреби з точки зору посилення обороноздатності України, в постачанні техніки та іншої допомоги», - сказав він.

Читайте такожКеррі розповів, про що говоритимуть лідери США, Німеччини, Франції і України на зустрічі у Варшаві

Керрі відзначив проведення в Україні серйозних антикорупційних заходів, руйнування олігархії, зміцнення банківської системи. «Реформи допоможуть вам завести в країну інвестиції»,- наголосив він і додав, що «вже спостерігається певне зростання економіки, і люди таким чином побачать реформи, рух країни», - підкреслив Керрі.

Сторони висловили сподівання на подальший розвиток співпраці у різних сферах, зокрема у оборонній і економічній, підкреслюється в повідомленні.