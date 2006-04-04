Супрун заявляє, що в її колег-депутатів ”рильце в пушку”

Лідер Блоку народно-демократичних партій Людмила СУПРУН пояснює результати голосування щодо перерахування бюлетенів боязню деяких політичних сил.

Про це вона сказала сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН одразу після голосування в парламенті.

«Партії побоялися проголосувати, тому що видно - рильце в пушку», - сказала вона.

Л.СУПРУН також додала, що тепер партії, які не пройшли до парламенту і вважають, що вибори були сфальсифіковані, діятимуть шляхом звернення до судів і виборчих комісій.

Вона ще раз наголосила, що всі без виключення випадки перерахування голосів показують, що різниця між голосами, які вказані в протоколах, і реальною кількістю складає від 12 до 20%.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про ситуацію, що виникла під час підрахунку голосів виборців на виборах народних депутатів України і депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року».

Постановою передбачалося безпосередньо в Києві здійснити повторне підрахування голосів виборців, витребувавши для цього бюлетені по виборах народних депутатів України з усіх виборчих дільниць.