Ющенко знає, як визволити шахти з "відомчого рабства"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає встановити ринкові ціни на українське вугілля.

Про це він сказав, виступаючи на урочистих зборах з нагоди Дня шахтаря у Донецьку.

Президент підкреслив, що якби чинна влада надала можливість шахтам продавати своє вугілля за ринковими цінами, то шахти були б рентабельними: «сьогодні ця шахта, якби вона була б поза відомчим рабством, сьогодні ця шахта в нинішніх цінових умовах була б виключно рентабельною, але сьогодні з цієї шахти забирають вугілля по ціні 435 грн. (за тонну)». Президент підкреслив, що це неповага до роботи шахтарів.

Також Президент підкреслив, якщо держава не творить умов, за яких кожен шахтар, кожна шахта не буде отримувати стільки скільки коштує вугілля на ринку, то жоден соціальний закон не допоможе поліпшити життя шахтарів. «Тому що першою міркою поваги до будь-якої професії є її оплата, оплата за зроблений труд», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні на ринку вугілля не продається дешевше, ніж за 600 грн., в тому числі це стосується і українського ринку, і тому купувати у наших шахт вугілля по 435 грн. є свідченням некомпетентності та неповаги до галузі, а також до шахтаря.

«Безумовно, потрібно мати на увазі: навіть якщо ми відтворимо ціновий еквівалент, якщо ми навіть у «Жовтневій» копальні будемо платити за тонну 635 або 650 грн. і цього буде замало, безумовно держава повинна стояти поряд, якщо вона в своєму секторі власності тримає цей об’єкт», - сказав Президент.

Він також закликав залучати інвестиції на шахти і не боятися приходу приватних інвестицій.