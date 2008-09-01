Тимошенко пообіцяла можливе й неможливе

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала дітей, батьків, учителів і вихователів з Днем знань і запевнила, що, як керівник уряду, зробить усе можливе й неможливе, щоб освіта та наука стали пріоритетом номер один.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

Як зазначається у привітанні, “Україна завжди була країною розумних та мудрих людей, а українська нація – була й залишається нацією багатого інтелекту та знань. Ще з часів середньовіччя ми мали одну з найбільших у Європі бібліотек, до Києва приїздили вчитися з усіх країн тогочасного світу... Академік Вернадський, Корольов, Богомолець, Патон, Глушков – ці імена наших співвітчизників знає увесь світ, бо вони зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки”.

“Сьогодні за шкільні парти вперше сядуть маленькі діти”, - зазначила прем’єр і висловила впевненість, що мине п’ятнадцять-двадцять років і їхніми здобутками пишатиметься науковий світ всієї планети”.

“Для цього я, як керівник уряду, обіцяю усе можливе й неможливе, щоб освіта та наука стали пріоритетом номер один”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: “Головне, що зробить уряд - забезпечить доступ до якісної освіти дітей у містах та в далеких гірських селищах. Пріоритет уряду номер один - модернізація українських шкіл та побудова нових сучасних навчальних закладів. Реалізацію цієї Концепції ми розпочинаємо з західних регіонів Батьківщини, де внаслідок стихії школи були практично повністю зруйновані.

“А ще, - йдеться далі у привітанні, - уряд зробить все, щоб держава повністю забезпечувала дітей підручниками, сільські школи - автобусами, а професія Вчителя стала найбільш шанованою у суспільстві”. “Ми зробимо все, щоб обдарована дитина, мала реальну можливість вчитися там, де заслуговує. незалежно від статку батьків”, - пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що “український уряд дасть можливість нашим спеціалістам працювати у себе вдома, на своїй землі за гідну зарплату і з хорошими умовами, а не від’їжджати за кордон».

«Разом з Вами ми в змозі зробити інтелектуальний, освітянський прорив!», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.