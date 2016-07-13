Був "мозком" банди: ЗМІ розповіли деталі затримання сина Черновецького в Іспанії та показали фото

Про це заявили в органах слідства, передає "ЄвроПравда" з посиланням на El Punt Avuі.

Як зазначає видання, затриманий у курортному містечку С'Агаро Черновецький вважається "мозком" злочинного угрупування.

Очікується, що найближчим часом син екс-мера Києва постане перед судом, де повинен буде надати пояснення щодо своєї причетності до справи.

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Як пише ЗМІ, поліцейські забрали з дому Черновецького скриньки з документацією та інші об'єкти, які можуть свідчити про відмивання коштів.

Видання Diari de Girona наводить фото арешту Степана Черновецкого.

Нагадаємо, 12 липня ЗМІ повідомили, що в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою у відмиванні грошей затриманий син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, Степан, і ще десятеро осіб.