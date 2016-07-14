Співпраця між Україною та США у галузі оборони переходить до стадії тривалого партнерства

Про це повідомляється на сторінці Посльства україни в США у Facebook.

"Адміністрація Президента Барака Обами оприлюднила загальну інформацію про заходи, які Сполучені Штати здійснюють для підтримки безпеки в Україні, Грузії та Молдові, а також допомогу, яку надає цим країнам Північно-Атлантичний Альянс. У документі зафіксовано, що відтепер співробітництво між Україною та США у галузі оборони переходить від етапу «реагування на кризу» до стадії тривалого партнерства з метою розвитку можливостей Збройних Сил України, поглиблення їх взаємосумісництва з НАТО", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що таке партнерство допоможе Україні гарантувати свою територіальну цілісність, реформувати оборонний сектор та покращити процес управління ресурсами.

У 2016 бюджетному році Сполучені Штати надали Україні 335 млн. доларів безпекової допомоги. Таким чином, починаючи з 2014 року, загальні обсяги американської безпекової допомоги Києву перевищують 600 млн. доларів.

Також у 2016 р. розпочав роботу Багатонаціональний об’єднаний комітет з питань військового співробітництва та оборонного реформування, до складу якого увійшли представники США, Канади, Литви та Великобританії, які здійснюють оцінку військових потреб України та визначають пріоритетні напрями співпраці у сфері підготовки військових кадрів, надання військового обладнання та дорадчих ініціатив.

США надають Україні допомогу у трьох напрямках: проведення військових навчань, передача військової техніки та надання послуг військових радників.

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Зокрема, 350 американських військових інструкторів навчають п'ять батальйонів ЗСУ і батальйон Сил спеціальних операцій, а також допомагають розробляти довгострокову програму підготовки військових кадрів.

Крім того, ЗСУ були передані системи контрбатарейної і контрмінометної боротьби, засоби захищеного зв'язку, навчальне та медичне обладнання, тактичні безпілотники тощо.

Військові радники надають допомогу у проведення реформ, організації цивільного контролю за Збройними силами та боротьби з корупцією.