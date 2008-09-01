У НУ-НС підтвердили розбіжності з БЮТ - «в коаліції не все гаразд»?

Якщо “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ не продемонструють єдиної позиції щодо Грузії, це означатиме, що «в коаліції не се гаразд»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що відсутність завтра в парламенті консолідованого рішення БЮТ і НУ-НС щодо Грузії стане приводом «для початку серйозних консультацій».

«Разом з тим, для нас це не є початок переговорів з будь-якою фракцією і, понад усе, з Партією регіонів», – зазначив він, додавши, що під час виборів блок “Наша Україна – Народна самооборона” наголошував на тому, що не вступатиме в коаліцію з Партією регіонів і з Компартією.

«Зараз, не дивлячись на можливі і всезростаючі розбіжності з БЮТ по питанню російсько-грузинського протистояння і Чорноморського флоту зокрема, я не бачу підстав для «Нашої України» до створення коаліції з Партією регіонів. Це питання навіть не розглядається», – сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні НУ-НС була готова провести раду коаліції, щоб відпрацювати ці питання, однак колеги з БЮТ вважають, що «треба взяти більше часу на консультації».

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що у фракції НУ-НС сьогодні є розбіжності з БЮТ щодо поточної діяльності уряду – вони стосуються фундаментальних економічних питань. На його думку, такі розбіжності допустимі, на відміну від розбіжностей, які стосуються зовнішньополітичного курсу України. Їх, вважає депутат, у фракцій коаліції бути не повинно.