Росія використовує напівкримінальні схеми для ухилення від санкцій - нардеп

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Георгій Логвинський, коментуючи інформацію про те, що російська держкомпанія "Росатом" неофіційно постачає обладнання для будівництва енергетичних об’єктів у окупованому Криму.

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"Росатом" використовує незаконні, напівкримінальні схеми, аби формально не підпасти під міжнародні санкції за роботу в окупованому Криму. Топ-менеджер компанії "по секрету" визнає, що постачає обладнання до Криму. А по документах проект оформлюється, як "Таманська електростанція" на території РФ - інформація про яку не опублікована. По суті, це приховування доходів і відмивання коштів: тіньова економіка у виконанні потужної російської державної корпорації", - сказав він.

"Це далеко не єдиний випадок. Ми постійно отримуємо інформацію про сірі й чорні схеми авіа- та судноплавних компаній, які порушують санкції й заборони на роботи в Криму. Російська окупація здійснюється багато в чому кримінальними, контрабандними методами", - додав Логвинський.

Дії "Росатому", відзначив він, мають розглядатися як порушення міжнародного права й додаткова потужна загроза безпеці України та цілого світового співтовариства.

"Йдеться не лише про порушення санкцій до Росії. "Росатом" - держкорпорація з ядерної промисловості, міжнародний монополіст і багатомільярдний позичальник на світовому фінансовому ринку. Топ-менеджер, який похвалився кримським проектом, відповідає в РФ за виробництво ядерних боєголовок. Якщо сьогодні ми дозволяємо такій структурі реалізувати "сірі" недокументовані проекти на окупованій території сусідньої країни - що вона зробить завтра? Побудує в Криму незареєстровані АЕС, сховища ядерних відходів, арсенали ядерної зброї? Передасть ядерні боєприпаси й технології режиму Асада в Сирії? З цим мають негайно розібратися міжнародні організації з ядерної безпеки та протидії відмиванню брудних коштів", - пояснив Георгій Логвинський.

Реакцією на такі дії Росії, вважає він, має стати запровадження додаткових санкцій з боку України та країн Заходу, а також притягнення до кримінальної відповідальності конкретних посадовців РФ.

"Можна й треба перевіряти та переслідувати кожну компанію, яка підпадає під діючий санкційний режим: російську, українську, іноземну. Ми вже 2 роки провадимо цю роботу в міжвідомчій робочій групі України по Криму. Але результату - припинення агресії, деокупації Криму й Донбасу, - досягнемо лише розширенням існуючих санкцій проти Росії. Заборона на будь-яке кредитування російського бізнесу, секторальні ембарго на імпорт з Росії, відключення від міжбанківської системи SWIFT. Оголошення підозри й міжнародний розшук усіх російських посадовців, причетних до окупації. Системні заходи України й Заходу проти Кремля - системний результат", - наголосив Георгій Логвинський.

Довідково: за даними публікації в російській газеті "Коммерсантъ" від 14 липня 2016 р., корпорація "Росатом" визнала негласне постачання апаратури для електростанцій у окупованому Криму. При цьому, як відзначено в статті, "Росатом" досі не підпадав під санкції Євросоюзу й США - на відміну від інших російських компаній, що працюють на півострові.