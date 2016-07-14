Росія використовує напівкримінальні схеми для ухилення від санкцій - нардеп
Російські компанії використовують напівкримінальні схеми ухилення від міжнародних санкцій за окупацію Криму.
Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Георгій Логвинський, коментуючи інформацію про те, що російська держкомпанія "Росатом" неофіційно постачає обладнання для будівництва енергетичних об’єктів у окупованому Криму.
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"Росатом" використовує незаконні, напівкримінальні схеми, аби формально не підпасти під міжнародні санкції за роботу в окупованому Криму. Топ-менеджер компанії "по секрету" визнає, що постачає обладнання до Криму. А по документах проект оформлюється, як "Таманська електростанція" на території РФ - інформація про яку не опублікована. По суті, це приховування доходів і відмивання коштів: тіньова економіка у виконанні потужної російської державної корпорації", - сказав він.
"Це далеко не єдиний випадок. Ми постійно отримуємо інформацію про сірі й чорні схеми авіа- та судноплавних компаній, які порушують санкції й заборони на роботи в Криму. Російська окупація здійснюється багато в чому кримінальними, контрабандними методами", - додав Логвинський.
Дії "Росатому", відзначив він, мають розглядатися як порушення міжнародного права й додаткова потужна загроза безпеці України та цілого світового співтовариства.
"Йдеться не лише про порушення санкцій до Росії. "Росатом" - держкорпорація з ядерної промисловості, міжнародний монополіст і багатомільярдний позичальник на світовому фінансовому ринку. Топ-менеджер, який похвалився кримським проектом, відповідає в РФ за виробництво ядерних боєголовок. Якщо сьогодні ми дозволяємо такій структурі реалізувати "сірі" недокументовані проекти на окупованій території сусідньої країни - що вона зробить завтра? Побудує в Криму незареєстровані АЕС, сховища ядерних відходів, арсенали ядерної зброї? Передасть ядерні боєприпаси й технології режиму Асада в Сирії? З цим мають негайно розібратися міжнародні організації з ядерної безпеки та протидії відмиванню брудних коштів", - пояснив Георгій Логвинський.
Реакцією на такі дії Росії, вважає він, має стати запровадження додаткових санкцій з боку України та країн Заходу, а також притягнення до кримінальної відповідальності конкретних посадовців РФ.
"Можна й треба перевіряти та переслідувати кожну компанію, яка підпадає під діючий санкційний режим: російську, українську, іноземну. Ми вже 2 роки провадимо цю роботу в міжвідомчій робочій групі України по Криму. Але результату - припинення агресії, деокупації Криму й Донбасу, - досягнемо лише розширенням існуючих санкцій проти Росії. Заборона на будь-яке кредитування російського бізнесу, секторальні ембарго на імпорт з Росії, відключення від міжбанківської системи SWIFT. Оголошення підозри й міжнародний розшук усіх російських посадовців, причетних до окупації. Системні заходи України й Заходу проти Кремля - системний результат", - наголосив Георгій Логвинський.
Довідково: за даними публікації в російській газеті "Коммерсантъ" від 14 липня 2016 р., корпорація "Росатом" визнала негласне постачання апаратури для електростанцій у окупованому Криму. При цьому, як відзначено в статті, "Росатом" досі не підпадав під санкції Євросоюзу й США - на відміну від інших російських компаній, що працюють на півострові.