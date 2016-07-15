Луценко запропонував депутатам оформити допуск до держтаємниці та ознайомитися з висновками у справі про Іловайську трагедію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

“Генеральна прокуратура України звертається до всіх без виключення народних депутатів України, депутатських груп і фракцій з пропозицією оформити у встановленому законодавстві порядком допуски до державної таємниці”, - сказав Луценко.

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Він додав, що таким чином депутати зможуть ознайомитися з матеріалами і висновками експертів у справі щодо Іловайської трагедії.

На думку генпрокурора, зважаючи на вимоги законодавства щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, ознайомлення депутатів із висновками експертів дасть змогу в цілому без порушень закону донести народу України “об'єктивну істину по цій справі, припинивши фальсифікації і політичні ігрища навкруги наших героїв”.

Він закликав депутатів оформити собі допуски і звернутися до голови парламенту, якого Луценко закликав надати ГПУ списки цих депутатів.

Своєю чергою голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що такі списки будуть передані до Генпрокуратури, і парламент максимально долучиться до розслідування цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти.

Разом з тим парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Учасники АТО наполягали на прискоренні розслідування та покарання винуватих у трагедії військових командирів.