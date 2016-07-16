Україна підтримує владу Туреччини і сподівається на швидке відновлення стабільності – МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) у зв’язку зі спробою військового перевороту в Туреччині.

Читайте такожОбама заявив про підтримку уряду Туреччини і закликав до стриманостіВ МЗС сподіваються, що президент та уряд країни швидко поновлять громадський спокій та стабільність на основі поваги до демократичних цінностей та законів Туреччини.

Також в зовнішньополітичному відомстві висловили співчуття у зв’язку з людськими жертвами внаслідок злочинних посягань.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 липня у Туреччині було здійснено спробу військового перевороту. У країні ввели військовий стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим заявив, що служби безпеки Туреччини взяли ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримані.

В результаті спроби військового перевороту загинули, за різними даними, від 42-х до 60 осіб.

МЗС України закликало українців утриматись від поїздок до Туреччини до нормалізації обстановки в цій країні.