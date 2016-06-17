Довибори до Ради: ЦВК зареєструвала вже 267 кандидатів у депутати

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відповідне рішення члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні на підставі заяв партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами.

Зокрема, 5 кандидатів у народні депутати зареєстровано в одномандатному виборчому окрузі № 23; 29 кандидатів - в окрузі №27; 6 кандидатів - в окрузі №85; 34 кандидати - в окрузі №114; 11 кандидатів - в окрузі №151.

Також 9 кандидатів у народні депутати зареєстровано в окрузі №183 та 10 кандидатів - в окрузі №206.

Читайте такожУ ЦВК розповіли, чому довибори до Ради можуть бути зірвані

Таким чином, станом на 17 червня ЦВК зареєструвала 267 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів 17 липня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться у 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).