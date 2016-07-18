Депутатам-прогульниках не виплатили 1,5 мільйона гривень зарплати

Про це у понеділок на прес-конференції заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

У той же час він зазначив, що для багатьох депутатів грошові штрафи є несуттєвими і не змушують їх ходити на засідання, тому закликав громадськість здійснювати тиск на прогульників, передає Українська правда.

"За останній місяць-півтора, коли цей громадський тиск зріс, я можу сказати впевнено, що Верховна Рада стала працювати більш ефективно", – заявив він.

Також Парубій заявив, що його погроза публікувати прізвища прогульників у газеті "Голос України" також подіяла і депутати стали активніше ходити на роботу.

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Відповідаючи на запитання про те, чи може у цій ситуації бути ефективним імперативний мандат, він нагадав, що такий механізм вже працює – фракції можуть виключати депутатів, які виходять з фракції. Зокрема, цим скористалася фракція БПП, виключивши Миколу Томенка і Євгена Фірсова.

У той же час, за його словами, цей механізм викликає сильну критику з боку західних партнерів України, які називають його недемократичним.

Парубій заявив, що підтримує надання громадянам права збирати підписи і відкликати депутатів, які неякісно працюють, однак визнав, що наразі у Раді не знайдеться голосів для прийняття такого закону.

Як відомо, депутати зазвичай активно працюють лише у вівторок та четвер. У п'ятницю на роботу ходять дуже мало депутатів.