Проміжні вибори до ВР не повністю відповідали демократичним виборчим стандартам - ОПОРА

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберикут.

"Є підстави говорити, що ці вибори не відбулися повністю в межах демократичних виборчих стандартів, в першу чергу це стосується забезпечення принципу рівності можливостей для всіх кандидатів брати участь у виборчій кампанії і однаковою мірою сподіватися на той результат, який дійсно відповідає демократичним виборам громадян", - сказав він.

У свою чергу аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев зауважив, що суб’єкти виборчого процесу не повною мірою дотримувалися вимог законодавства щодо проведення і організації голосування.

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"Наш основний висновок щодо дня голосування і попередньої виборчої кампанії, яка відбувалася перед 17 липня, полягає в тому, що суб’єкти виборчого процесу, в тому числі кандидати, виборчі комісії не повною мірою дотримувалися вимог законодавства щодо проведення і організації голосування, і ця діяльність не повною мірою відповідала загальноприйнятим стандартам виборчого процесу", - сказав він.

За словами Клюжева, спостерігачі ОПОРИ відзначають відсутність прогресу у забезпеченні належних стандартів виборчого процесу у порівнянні з виборами, які відбувалися в Україні впродовж 2014-2015 років. Він сказав, що в деяких округах спостерігачі ОПОРИ зафіксували погіршення стандартів адміністрування виборів і проведення передвиборчої кампанії порівняно з попередніми роками у зв’язку з масовим застосуванням недобросовісних технологій або навіть кримінальних технологій, пов’язаних з матеріальним мотивуванням виборців.

"Найбільш негативні прояви у виборчому процесі пов’язані з масовим застосуванням кандидатами різноманітних форм матеріального мотивування виборців, частина цих технологій мала недобросовісний характер, частина - мала відношення до порушення положень Кримінального кодексу і законодавства України про вибори народних депутатів України",- сказав Клюжев.

За його словами, спостерігачі ОПОРИ звернули увагу на активізацію діяльності щодо благодійної, соціальної або навіть грошової допомоги частини кандидатів безпосередньо перед днем голосування. За висновками спостерігачів ОПОРИ ця активність кандидатів, яка мала протиправний характер, могла суттєво або значно вплинути на результати волевиявлення громадян на проміжних виборах народних депутатів України.

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Крім того, спостерігачі ОПОРИ відзначають певний прогрес правоохоронних органів щодо фіксації, документування порушень, які фіксувалися на виборах в 7 одномандатних виборчих округах. Водночас Клюжев зауважив, що ця активність правоохоронних органів не змогла зупинити діяльність кандидатів щодо реалізації різноманітних технологій, які пов’язані з підкупом виборців.

Також, за словами Клюжева, зберігає свою актуальність проблема зловживання адмінресурсом на виборах, і попередня кампанія перед днем голосування засвідчила, що в окремих випадках кандидати зверталися за підтримкою до посадових осіб органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

"Така підтримка надавалася в тому числі з непрямим залученням бюджетних або комунальних ресурсів на ведення кампанії конкретного кандидата", - сказав він.

Також спостерігачі ОПОРИ зафіксували низку проблем, які є традиційними для українських виборів.

"Але в той же час надмірна політизація діяльності членів окружних і дільничних виборчих комісій спричинила свій негативний вплив на стабільну організацію проведення голосування 17 липня", - додав представник ОПОРИ.