Кандидат від УКРОПу Шевченко заявив про свою перемогу на довиборах у 85-му окрузі (відео)

Про це кандидат у народні депутати заявив журналістам 1+1.

"Наш передвиборчий штаб робив паралельний підрахунок голосів і зараз сумнівів у нашій перемозі вже немає. Бо ми маємо 100% протоколів з мокрими печатками дільничних виборчих комісій", - наголосив Шевченко.

За його словами, перевага складає близько тисячі голосів (2%).

"Але, на мою думку, під ранок почались проводитись якісь маніпуляції щоб спотворити результати виборів.

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Зокрема, відмовлялись приймати протоколи ДВК, де ми мали найбільшу перевагу. Але наша команда спрацювала професійно й перевела все в публічну площину. Тому зараз ми захистили результати виборів і впевнені в своїй перемозі", - наголосив кандидат у народні депутати.

"Також проводились екзит-поли різних компаній на 85 виборчому окрузі. Зокрема екзит-пол «Соцису» віддав перевагу провладному кандидату і результати не співпали з тими, які є насправді, а екзіт-пол місцевої компанії «Фіртка» виявився найбільш точним і відповідає тим результатам, які є зараз на даний момент", - заявив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, на проміжних виборах депутата Верховної Ради, які пройшли 17 липня в окрузі № 85 в Івано-Франківській області, за результатами опрацювання 57,22% протоколів лідирує представник УКРОПу Віктор Шевченко.

За даними, опублікованими на сайті ЦВК, за Шевченка проголосували 21.73% виборців (5 440 голосів). Його найближчий суперник Сергій Насалик від БПП відстає на піввідсотка (21,2%, 5 308 голосів).