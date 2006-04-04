Луценко взявся за чистку місцевих Рад

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНО сьогодні звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з пропозицією створити спільні групи для підготовки на розгляд судів матеріалів про притягнення до відповідальності депутатів місцевих рад, стосовно яких були порушені кримінальні справи, але притягнути їх до відповідальності правоохоронні органи не мали можливості, оскільки ті отримали свого часу депутатську недоторканність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я сьогодні звернувся до генпрокурора з проханням створити в обласних управліннях (міліції), прокуратурах спільні групи по оперативній підготовці матеріалів до судів відразу після підписання Президентом прийнятого сьогодні ВР закону (про скасування депутатської недоторканності для депутатів місцевих рад – УНІАН), - сказав міністр.

При цьому він висловив сподівання, що «прокуратура в даному випадку буде також на боці швидкого і ефективного правосуддя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Ухваленим законом виключено п. 7 ст. 30 з Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», який дозволяв порушити кримінальну справу проти депутата місцевої ради лише після рішення відповідної ради.