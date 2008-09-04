Яценюк отримав рішення НУ-НС щодо виходу із коаліції

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК поінформував народних депутатів про надходження до нього рішення фракції НУ-НС про вихід із коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що дане рішення відповідно до ст. 65 тимчасового регламенту ВР вступає в законну силу не пізніше, ніж у 10-денний термін після оголошення такого рішення на засіданні Верховної Ради головуючим.

«Таким чином, рішення вступить у законну силу не пізніше, ніж через 10 днів з моменту прийняття такого рішення», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Після цього, за його словами, не пізніше, ніж у 4-денний термін відповідне розпорядження голови ВР зобов’язує газету «Голос України» опублікувати відповідне рішення.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що згідно зі ст. 83 Конституції України, у тому випадку, якщо дане рішення набуде законної сили, у ВР протягом 30 днів повинна бути сформована нова коаліція, про що також повідомляється на засіданні ВР головуючим та публікується інформація у газеті «Голос України». Спікер зазначив, що якщо така коаліція не буде сформована, відповідно до ст. 90 Конституції України Президент України має право дострокового припинення повноважень парламенту.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що така його інформація на сьогоднішньому засіданні ВР не є офіційним оголошенням про розпад коаліції. «Я інформую про надходження такої заяви. Це не заява про припинення діяльності коаліції», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вчергове нагадав, що заява набуває чинності протягом 10-денного терміну. «Оголошення про припинення діяльності коаліції буде здійснено не пізніше 10-денного терміну», - сказав А.ЯЦЕНЮК.